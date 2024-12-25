Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Bebekli Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

        Adana'da, Noel dolayısıyla Bebekli Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 20:16 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Bebekli Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, Noel dolayısıyla Bebekli Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

        Merkez Seyhan ilçesi Tepabağ Mahallesi'ndeki İtalyan Katolik Kilisesi, Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel dolayısıyla ışıklarla donatıldı.

        Kentteki Hristiyanların katıldığı Noel ayinini, Anadolu Havarisel Vekilliği Apostolik Yöneticisi Peder Antuan Ilgıt yönetti.

        Ilgıt, yeni yılda dünyada barışın hakim olmasını diledi.

        Antakya Katolik Kilisesi Başrahip Francis Dondu'nun da katıldığı ayinde, ilahiler okundu, dualar edildi.

        Ayinin ardından Çukurova Çoksesli Korosu konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 kişiyi öldüren 4 kardeş samanlıkta yakalandı
        2 kişiyi öldüren 4 kardeş samanlıkta yakalandı
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        Burak Yılmaz ve Belözoğlu HT Spor'da!
        Burak Yılmaz ve Belözoğlu HT Spor'da!
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?

        Benzer Haberler

        Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis
        Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis
        Adana'da bir kişi sürekli arızalandığını öne sürdüğü motosikletini ateşe ve...
        Adana'da bir kişi sürekli arızalandığını öne sürdüğü motosikletini ateşe ve...
        Adana Final Okulları PISA'da
        Adana Final Okulları PISA'da
        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması...
        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması...
        Trafikte cam silip, evine giderken motosiklet çalmış
        Trafikte cam silip, evine giderken motosiklet çalmış
        Adana'da 3 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı
        Adana'da 3 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı