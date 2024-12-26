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        Adana'da bir evde 5 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 08:19 Güncelleme: 26.12.2024 - 08:24
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        Adana'da bir evde 5 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu ihbarını aldı.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 1 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Ekipler ayrıca 8 dedektör ile tarihi olduğu değerlendirilen 23 sikke buldu.

        Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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