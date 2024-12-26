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        Adana'da 399 litre sahte içki ele geçirildi

        Adana'da 399 litre sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:45 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:01
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        Adana'da 399 litre sahte içki ele geçirildi
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        Adana'da 399 litre sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Polis ekipleri, ev, iş yeri ve araçlarda yaptıkları aramada 399 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 86 litre etil alkol ve 766 aroma kiti ele geçirdi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis kamerasınca operasyona ilişkin kaydedilen görüntülerde, bir evin sahte içki üretimi için imalathaneye dönüştürüldüğü yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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