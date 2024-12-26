Adana'da 399 litre sahte içki ele geçirildi

Polis kamerasınca operasyona ilişkin kaydedilen görüntülerde, bir evin sahte içki üretimi için imalathaneye dönüştürüldüğü yer alıyor.

Polis ekipleri, ev, iş yeri ve araçlarda yaptıkları aramada 399 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 86 litre etil alkol ve 766 aroma kiti ele geçirdi.

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