Çukurova Üniversitesi ve Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da her türlü bağımlılıkla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.

"Dumansız kampüs" uygulamasına geçeceklerini dile getiren Beriş, "Öğrencilerimizi her türlü bağımlılıktan ve bağımlılığın neden olduğu olumsuz etkilerden koruyacağız." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.