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        Çukurova Üniversitesi ve Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:20 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:04
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        Çukurova Üniversitesi ve Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

        ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, rektörlük binasındaki imza töreninde, Yeşilayın kampüsteki faaliyetlerinin artmasını sağlayacaklarını belirtti.

        "Dumansız kampüs" uygulamasına geçeceklerini dile getiren Beriş, "Öğrencilerimizi her türlü bağımlılıktan ve bağımlılığın neden olduğu olumsuz etkilerden koruyacağız." dedi.

        Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da her türlü bağımlılıkla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.

        Konuşmaların ardından Beriş ve Yıldırım, kurumlar arasındaki bağımlılıklarla mücadele işbirliği protokolünü imzaladı.

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