Adana'da iki hastaneden 3 kişinin eşyasını çalan zanlı tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının hastanelerden birinin koridorunda dolaşması ve bir personelden cerrahi maske alıp uzaklaşması yer alıyor.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli E.T'nin (18), Z.S.Ç'nin kredi kartıyla 10 bin 500 liralık harcama yaptığı da tespit edildi.

Yüreğir ilçesinde bir özel hastaneden de hasta İ.Y'ye ait cep telefonu, gümüş bileklik ve kimlik çalındı.

Merkez Sarıçam ilçesinde Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde farklı bölümlerde görevli E.K. ve Z.S.Ç'ye ait içinde kimlik, kredi kartı ve 700 lira bulunan çantalar çalındı.

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