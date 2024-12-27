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        Adana'da iki hastaneden 3 kişinin eşyasını çalan zanlı tutuklandı

        Adana'da iki hastaneden 3 kişinin eşyasını çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:59
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        Adana'da iki hastaneden 3 kişinin eşyasını çalan zanlı tutuklandı
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        Adana'da iki hastaneden 3 kişinin eşyasını çalan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Sarıçam ilçesinde Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde farklı bölümlerde görevli E.K. ve Z.S.Ç'ye ait içinde kimlik, kredi kartı ve 700 lira bulunan çantalar çalındı.

        Yüreğir ilçesinde bir özel hastaneden de hasta İ.Y'ye ait cep telefonu, gümüş bileklik ve kimlik çalındı.

        İhbarlar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanelerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli E.T'nin (18), Z.S.Ç'nin kredi kartıyla 10 bin 500 liralık harcama yaptığı da tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının hastanelerden birinin koridorunda dolaşması ve bir personelden cerrahi maske alıp uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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