Adana'da Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı 13-15 Şubat'ta yapılacak

Adana'da REWA Anatolia - Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı, 13-15 Şubat'ta düzenlenecek.

Geri dönüşüm ve atık yönetimi sektörünün profesyonellerini, yenilikçi çözümleri ve sürdürülebilir projeleri bir araya getirecek REWA Anatolia - Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı, Solis Fuarcılık ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ tarafından, 13-15 Şubat'ta Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Fuarcılık, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Organize Sanayi Bölgesi ve Çukurova Üniversitesi destekleriyle, Çukurova Belediyeler Birliği ve Çukurova Teknokent işbirliğinde düzenlenecek fuarda, atık azaltma teknikleri, su ve hava kalitesi yönetimi, karbon ayak izi azaltma stratejileri gibi konularda uzman firmalar ve çözüm ortakları yer alacak.