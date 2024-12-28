Adana'da eTwinning Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi

Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert ve öğretmenler de katıldı.

Seyhan Şehit Yunus Uğur Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, il genelinde 334 öğretmen "Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi", 55 okul da "eTwinning Okulu Levhası" aldı.

Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen, farklı Avrupa ülkelerinin öğretmen ve öğrencilerinin internet üzerinden ortak projeler geliştirmesini sağlayan eTwinning Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

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