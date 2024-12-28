Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 84. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Adana Demirspor taraftarı, mavi-lacivertli kulübün 84. kuruluş yıl dönümünü havai fişek ve meşalelerle kutladı.
Adana Demirspor taraftarı, mavi-lacivertli kulübün 84. kuruluş yıl dönümünü havai fişek ve meşalelerle kutladı.
Seyhan Nehri kıyısında toplanan taraftar grupları, havai fişek atarak meşaleler yaktı. Nehrin üzerindeki yaya köprüsüne "Demirspor'a sahip çık Adana" pankartı asan mavi-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Taraftarlar, bu günü takımın kötü gidişinin önüne geçilmesi için bir "haykırış" olarak kutladıklarını vurguladılar.
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