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        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:16
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        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Çınarlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde klimadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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