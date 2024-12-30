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        Adana'da kar yağışı etkili oluyor

        Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:49 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:11
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        Adana'da kar yağışı etkili oluyor
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

        Belediye ekipleri, iş makineleriyle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler de okul bahçelerinde kartopu oynayarak eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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