Adana'da kar yağışı etkili oluyor
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye ekipleri, iş makineleriyle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler de okul bahçelerinde kartopu oynayarak eğlendi.
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