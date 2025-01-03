Hentbol Kadınlar Süper Lig'e dönen Adasokağı'nda hedef play-off potasında kalmak

ÖMER FANSA - Depremler nedeniyle hakkını dondurduğu Hentbol Kadınlar Süper Lig'e döndüğü sezonda 9 maçta 7 galibiyet alan Adana temsilcisi Adasokağı, Avrupa'da mücadele edebilmek için play-off potasındaki yerini korumayı istiyor.

Dezavantajlı mahallelerde yaşayan kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla 8 yıl önce kurulan Adasokağı, 2021-2022 sezonu sonunda yükseldiği Hentbol Kadınlar Süper Lig'deki hakkını 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından dondurdu.

Toparlanma sürecini tamamlayıp 2024-2025 sezonunda lige dönen Adana ekibi, çıktığı 9 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle ayrıldı. Ligin ilk yarısını 14 puanla 3. sırada tamamlayan Adasokağı, ikinci yarının hazırlıklarını başantrenör Nesimi Dağdoğan yönetiminde Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda sürdürüyor. Adana ekibi, 5 Ocak'ta sahasında ağırlayacağı Ortahisar Belediyesi'ni yenip play-off iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

- Dağdoğan: "Hedefimiz, gelecek yıl Adana'mızı Avrupa'da temsil etmek" Başantrenör Nesimi Dağdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te Adasokağı Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yaparken kurduğu takım vasıtasıyla kız çocuklarını hentbolla tanıştırdığını anlattı. Ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yapmak istediklerini belirten Dağdoğan, "Hedefimiz, ligi ilk 4 sırada tamamlayıp, play-off sonucunun ardından gelecek yıl Adana'mızı Avrupa'da temsil etmek. Genç ve dinamik bir takımız; 21,5 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımız var. Bu yıl dışarıdan yaptığımız transferlerle dinamik, tempolu ve göze hoş gelen hentbol oynamak istiyoruz." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Alper Tunga Kalsın da iyi planlama ve doğru kadro yapısıyla lige döndüklerini söyledi. Sezona Avrupa'da mücadele etme hedefiyle başladıklarını dile getiren Kalsın, "Sezon başında koyduğumuz hedefleri yakalayacağımız öngörüsüyle yola devam ediyoruz. Ligin sonunda play-off etabında mücadele edip gelecek yıl Adana'da Avrupa kupası maçı oynayacağız gibi duruyor." dedi.

Öte yandan, takım kaptanı Najiba Ahmadi, sezonu üst sıralarda bitireceklerine inandığını belirtti. İlk yarıda aldıkları mağlubiyetlerden ders çıkaracaklarını vurgulayan Najiba, "Play-off'a yüzde 99 kalacağımızı düşünüyorum çünkü çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Lig sonunda bir Avrupa takımıyla oynamayı çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.