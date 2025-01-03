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        Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:29
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        Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Semih S. yönetimindeki 01 CJZ 80 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha A'ya (76) çarptı.

        Yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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