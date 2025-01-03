Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Semih S. yönetimindeki 01 CJZ 80 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha A'ya (76) çarptı.
Yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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