Pozantı'da bisiklet sporcuları teslim aldıkları Türk bayrağıyla yola çıktı

Bisikletlilerin uğurlandığı törene, Belediye Başkanı Ali Avan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Atcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Zeybek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Sezgin de katıldı.

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