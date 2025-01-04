Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Erkan Özdamar, Bersan Duran, Abdullah Uğur Sarı
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Ozan Demirbağ (Dk. 58 Osman Kaynak), Yusuf Barası (Dk. 75 Alioui), Ali Yavuz Kol (Dk. 75 Tayfun Aydoğan), Aimbetov
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk. 85 Emre Kaplan), Hamza Güreler, Opoku, Lima, Onur Ergün (Dk. 46 Berat Özdemir), Deniz Türünç, Kemen (Dk. 80 Ömer Faruk Beyaz), Crespo (Dk. 60 Figueiredo), Davidson, Piatek
Gol: Dk. 32 Davidson (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 19 Crespo, Dk. 22 Opoku, Dk. 45+2 Kemen, Dk. 73 Berat Özdemir, Dk. 90+6 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
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