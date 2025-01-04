Adana'da bir otomobil park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü ile yol kenarında bekleyen araçtaki anne ile kızını hastaneye kaldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Bulvarı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 ACF 977 plakalı otomobil, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra yol kenarında bekleyen 01 BRT 34 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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