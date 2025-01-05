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        Adana'da iki kişi arasındaki silahlı kavgada bir kadın yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir iş yerinden çıkan kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 00:45 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:50
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        Adana'da iki kişi arasındaki silahlı kavgada bir kadın yaralandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir iş yerinden çıkan kadın yaralandı.

        İddiaya göre, Beyazevler Caddesi'nde B.H. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine B.H, silahıyla ateş açtı. Bu sırada bölgedeki bir iş yerinden çıkan kadının kalçasına kurşun isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli B.H, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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