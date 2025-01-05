Adana'da iki kişi arasındaki silahlı kavgada bir kadın yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Beyazevler Caddesi'nde B.H. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine B.H, silahıyla ateş açtı. Bu sırada bölgedeki bir iş yerinden çıkan kadının kalçasına kurşun isabet etti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir iş yerinden çıkan kadın yaralandı.

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