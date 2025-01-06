Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:45 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da çıkan orman yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Bağözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı yakalandı
        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı yakalandı
        Adana'da otobüsteki valizde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Adana'da otobüsteki valizde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        FETÖ'den ihraç yüzbaşı Adana'da yakalandı
        FETÖ'den ihraç yüzbaşı Adana'da yakalandı
        Refüjdeki direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı (2)
        Refüjdeki direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı (2)
        GÜNCELLEME - Adana'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralan...
        GÜNCELLEME - Adana'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralan...