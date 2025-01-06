Kozan'da çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bağözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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