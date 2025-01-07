Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa dava

Sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, Esra D. ve Mehmet B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sinanpaşa Mahallesi'ndeki parkta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 10 Ekim 2024'te tutuklanan Esra D. ve Mehmet B. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

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