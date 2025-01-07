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        Görme engelli öğrencilerin hayalleri kitaplaştırıldı

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da görme engelli öğrencilerin okulda yaşadıkları olaylar ve hayallerinden yola çıkarak yazdıkları hikayeler, "Benim Okulum Benim Hikayem" adlı kitapta bir araya getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:25 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:25
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        Görme engelli öğrencilerin hayalleri kitaplaştırıldı
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        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da görme engelli öğrencilerin okulda yaşadıkları olaylar ve hayallerinden yola çıkarak yazdıkları hikayeler, "Benim Okulum Benim Hikayem" adlı kitapta bir araya getirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda geçen yıl öğrencilerin duygularını kitaba aktarmaları için proje başlatıldı.

        Okulun müdürü Cemal Dağhan öncülüğünde yürütülen proje kapsamında çocuk edebiyatı yazarı Yunus Meşe'nin katılımıyla hikaye yazma atölyesi oluşturuldu.

        Öğretmenlerin de yer aldığı atölyede farklı sınıflardan 14 öğrenciye hikaye yazma konusunda eğitim verildi.

        Eğitim sonunda görme engelliler, hayallerini ve okulda yaşadıkları olayları hikayeleştirip Braille alfabesiyle kabartma yazı tabletine aktardı.

        Öğrencilerin hikayeleri ile öğretmenlerin kaleme aldığı yazılar birleştirilip "Benim Okulum Benim Hikayem" adlı kitapta buluşturuldu.

        - Kitap yaklaşık 3 ayda oluşturuldu

        Okul müdürü Cemal Dağhan, AA muhabirine, kitabın yaklaşık 3 aylık çalışmayla oluşturulduğunu söyledi.

        Projeye velilerin de olumlu yaklaştığını anlatan Dağhan, "Kitabı yazarken düşüncemiz, çocuklarımızın hikayelerinin görme engelli çocuklara ve Türkiye'deki küçük yazarlara örnek olabilmesiydi." dedi.

        Dağhan, engelli bireylerin kendilerini yazıyla da ifade edebilmelerini istediklerini, kitabın gelecekte İngilizceye çevrileceğini dile getirdi.

        Özel eğitim öğretmeni Ahmet Karaca da öğrencilerin yazarlık atölyesinde heyecanlı anlar yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bazı öğrenciler hiç hikaye yazamayacağını düşünürken atölyede bir anda tabletle yazmaya başladılar. İnsanların, onların hayatlarındaki ışığı görebilmesi için bu projeyi başlattık. Görme yetersizliği olan tüm insanlara bunun bir farklılık olduğunu gösteriyor ve çocuklarımızın dünyasına tüm insanlığı davet ediyoruz. Projenin içerisinde olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum."

        Karaca, basım süreci tamamlanan kitap için 11-19 Ocak'ta TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde imza günü düzenleneceğini dile getirdi.

        - "Kitabın diğer görme engellilere umut olacağını düşünüyorum"

        Projede yer alan 8. sınıf öğrencisi Hira Yaman, daha önce hikaye yazamayacağını düşündüğünü belirterek, "Yazardan eğitim aldık. Bize nasıl hikaye yazılacağını öğretti. Kitabın diğer görme engellilere umut olacağını düşünüyorum. Onlar da başarabilirler." diye konuştu.

        5. sınıf öğrencisi Hedil Ahmet de yazmaya zamanla alıştığını ifade ederek, "İlk başta hikaye yazamam diyordum ama sonra umutlandım ve güzel bir şey yazdım. Hikayemde kayıp bir çocuğu anlattım." dedi.

        Çalışmada yer almaktan keyif aldığını anlatan 5. sınıf öğrencisi Mehmet Efe Benli de hikaye yazmanın güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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