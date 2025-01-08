Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da cinayet sanığının müebbet hapis cezası yeniden yargılamada değişmedi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapse mahkum edilen sanığa, istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:09 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da cinayet sanığının müebbet hapis cezası yeniden yargılamada değişmedi
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapse mahkum edilen sanığa, istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık D.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı ilk olarak sanık hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki gözlem sonucunda cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde gelen raporun yargılama dosyasına eklendiğini bildirdi.

        Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, olay günü ikamette çıkan tartışma sonrası sanığın, babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek, D.Ö'nün "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık D.Ö, suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Önceki celselerde yapmış olduğum savunmalarımı tekrar ediyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Mahkeme heyeti, "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde müstakil evde, 21 Aralık 2022'de çıkan tartışma sonrası babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayıp öldürdüğü belirtilen D.Ö. tutuklanmıştı.

        Sanık D.Ö, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Kasım 2023'te görülen karar duruşmasında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi sanık hakkında verilen cezayı, "Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmadan ayakta muayene ile yetinilerek cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde yetersiz rapora dayanılarak eksik inceleme ile hüküm kurulduğu" gerekçesiyle bozup, yeniden incelenmek üzere dosyayı Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet!
        İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Tutaklanması talep edildi
        Tutaklanması talep edildi
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu

        Benzer Haberler

        Sinema Sokağı sakinleri, Ferdi Tayfur'un da duvarlara resmedilmesini istiyo...
        Sinema Sokağı sakinleri, Ferdi Tayfur'un da duvarlara resmedilmesini istiyo...
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Adana'da bir kişinin kavgada tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuk...
        Adana'da bir kişinin kavgada tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuk...
        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Adana'da ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Adana'da ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Adana'da motosikletle çarpışan otomobil, park halindeki araca ve yayalara ç...
        Adana'da motosikletle çarpışan otomobil, park halindeki araca ve yayalara ç...