Adana'da cinayet sanığının müebbet hapis cezası yeniden yargılamada değişmedi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapse mahkum edilen sanığa, istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık D.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı ilk olarak sanık hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki gözlem sonucunda cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde gelen raporun yargılama dosyasına eklendiğini bildirdi.

Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, olay günü ikamette çıkan tartışma sonrası sanığın, babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek, D.Ö'nün "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.