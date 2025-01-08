Adana'da cinayet sanığının müebbet hapis cezası yeniden yargılamada değişmedi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapse mahkum edilen sanığa, istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapse mahkum edilen sanığa, istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık D.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
Mahkeme başkanı ilk olarak sanık hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki gözlem sonucunda cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde gelen raporun yargılama dosyasına eklendiğini bildirdi.
Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, olay günü ikamette çıkan tartışma sonrası sanığın, babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek, D.Ö'nün "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Savunması alınan sanık D.Ö, suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Önceki celselerde yapmış olduğum savunmalarımı tekrar ediyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Mahkeme heyeti, "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- Olay
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde müstakil evde, 21 Aralık 2022'de çıkan tartışma sonrası babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayıp öldürdüğü belirtilen D.Ö. tutuklanmıştı.
Sanık D.Ö, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Kasım 2023'te görülen karar duruşmasında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi sanık hakkında verilen cezayı, "Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmadan ayakta muayene ile yetinilerek cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde yetersiz rapora dayanılarak eksik inceleme ile hüküm kurulduğu" gerekçesiyle bozup, yeniden incelenmek üzere dosyayı Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.
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