Adana'da otobüs şoförünün karısı tarafından direksiyon başında bıçaklanması kamerada

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otobüs şoförünün duraktan hareket ettiği sırada boşanma aşamasındaki karısı tarafından bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sefa Özler Caddesi'nde özel halk otobüsü şoförü Mehmet A. (26) duraktan yolcularını alıp hareket ettikten bir süre sonra boşanma aşamasındaki eşi Sabriye A. (26) kendisine biber gazı sıkıp bıçakla saldırdı.

Emniyete götürülen Sabriye A'nın ifadesinde, eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadıklarını ve boşanma aşamasında olduklarını bildirerek, eşinin 2,5 yaşındaki oğullarını hafta sonu birlikte vakit geçirmek için kendisinden aldığını, daha sonra çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesiyle öfkelenip bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A'ya nöbetçi sulh ceza hakimliğince konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Yaralanan Mehmet A'nın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, araç duraktan yolcularını alıp hareket ettiği sırada arka kapıdan binen Sabriye A, sürücü eşi Mehmet A'ya önce biber gazı sıkıyor daha sonra bıçakla saldırıyor. Sabriye A'nın kendisine engel olmaya çalışan yolculara da "Karışmayın benim çocuğumu kaçırdılar." dediği duyuluyor. Bir süre sonra da Sabriye A, eşinin kolunu ısırıyor.