Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otobüs şoförünün karısı tarafından direksiyon başında bıçaklanması kamerada

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otobüs şoförünün duraktan hareket ettiği sırada boşanma aşamasındaki karısı tarafından bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otobüs şoförünün karısı tarafından direksiyon başında bıçaklanması kamerada
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otobüs şoförünün duraktan hareket ettiği sırada boşanma aşamasındaki karısı tarafından bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sefa Özler Caddesi'nde özel halk otobüsü şoförü Mehmet A. (26) duraktan yolcularını alıp hareket ettikten bir süre sonra boşanma aşamasındaki eşi Sabriye A. (26) kendisine biber gazı sıkıp bıçakla saldırdı.

        Otobüs şoförü Mehmet A'nın kolundan ve boynundan yaralandığı saldırının ardından şüpheli eşi Sabriye A, araçtan inip kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Mehmet A, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlı Sabriye A'yı olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

        Emniyete götürülen Sabriye A'nın ifadesinde, eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadıklarını ve boşanma aşamasında olduklarını bildirerek, eşinin 2,5 yaşındaki oğullarını hafta sonu birlikte vakit geçirmek için kendisinden aldığını, daha sonra çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesiyle öfkelenip bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A'ya nöbetçi sulh ceza hakimliğince konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

        Yaralanan Mehmet A'nın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

        Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, araç duraktan yolcularını alıp hareket ettiği sırada arka kapıdan binen Sabriye A, sürücü eşi Mehmet A'ya önce biber gazı sıkıyor daha sonra bıçakla saldırıyor. Sabriye A'nın kendisine engel olmaya çalışan yolculara da "Karışmayın benim çocuğumu kaçırdılar." dediği duyuluyor. Bir süre sonra da Sabriye A, eşinin kolunu ısırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        "Karşınızdaki kadın, tartışmayın" dedi... Dövdüler!
        "Karşınızdaki kadın, tartışmayın" dedi... Dövdüler!
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek
        Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        Kadın kanserleri arasında 'önlenebilen tek kanser'
        Kadın kanserleri arasında 'önlenebilen tek kanser'
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Bahar gibi...
        Bahar gibi...

        Benzer Haberler

        Adanaspor, 34 yaşındaki Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştı
        Adanaspor, 34 yaşındaki Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştı
        Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adana'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkıldı
        Adana'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkıldı
        MHP Çukurova İlçe Başkanı Şahin'den esnaf ziyareti
        MHP Çukurova İlçe Başkanı Şahin'den esnaf ziyareti
        Husumetlisini 8 kurşunla öldürdüğü kavga, çalışanına içki şişesi atınca çık...
        Husumetlisini 8 kurşunla öldürdüğü kavga, çalışanına içki şişesi atınca çık...
        Adana'da cinayet sanığının müebbet hapis cezası yeniden yargılamada değişme...
        Adana'da cinayet sanığının müebbet hapis cezası yeniden yargılamada değişme...