Adana'da 1 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde kaçak ürün bulunduğu belirlenen panelvanı durdurdu.
Araçtaki aramada 1 milyon 800 bin makaron bulundu.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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