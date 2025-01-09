Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 1 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:40 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 1 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL

        Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde kaçak ürün bulunduğu belirlenen panelvanı durdurdu.

        Araçtaki aramada 1 milyon 800 bin makaron bulundu.

        Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!
        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı

        Benzer Haberler

        Oğlunu göstermeyen eşine otobüs direksiyonunda biber gazı sıktı, kolunu ısı...
        Oğlunu göstermeyen eşine otobüs direksiyonunda biber gazı sıktı, kolunu ısı...
        Adana'da otobüs şoförünün karısı tarafından direksiyon başında bıçaklanması...
        Adana'da otobüs şoförünün karısı tarafından direksiyon başında bıçaklanması...
        Adanaspor, 34 yaşındaki Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştı
        Adanaspor, 34 yaşındaki Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştı
        Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adana'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkıldı
        Adana'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkıldı
        MHP Çukurova İlçe Başkanı Şahin'den esnaf ziyareti
        MHP Çukurova İlçe Başkanı Şahin'den esnaf ziyareti