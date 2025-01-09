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        Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanması sürdü

        Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:23
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        Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanması sürdü
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        Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar Mete ve Tuğran ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada beyanı alınan müşteki Z.G, depremde yıkılan Mete Apartmanı'nda çocuğunu kaybettiğini belirterek, "Mahkemenizden suçluların cezalandırılmasını talep ediyorum. Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Sanıklardan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

        Sanık Atilla Tuğran, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Diğer sanık Muzaffer Mete de binayı gerekli fen ve teknik kurallara göre inşa ettiklerini ileri sürerek beraatini istedi.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, binanın yıkılmasıyla ilgili bilirkişiden gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat 2023'te, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Tuğran ve Mete, 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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