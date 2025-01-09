Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanması sürdü

Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar Mete ve Tuğran ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan müşteki Z.G, depremde yıkılan Mete Apartmanı'nda çocuğunu kaybettiğini belirterek, "Mahkemenizden suçluların cezalandırılmasını talep ediyorum. Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Sanıklardan şikayetçiyim." ifadesini kullandı. Sanık Atilla Tuğran, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanık Muzaffer Mete de binayı gerekli fen ve teknik kurallara göre inşa ettiklerini ileri sürerek beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, binanın yıkılmasıyla ilgili bilirkişiden gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.