Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanaspor'dan taraftara çağrı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçında sahaya yabancı madde atılması ve disiplin ihlalleri nedeniyle bazı bloklardaki kişilere ceza verilmesiyle ilgili taraftara çağrı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 19:16 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor'dan taraftara çağrı
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçında sahaya yabancı madde atılması ve disiplin ihlalleri nedeniyle bazı bloklardaki kişilere ceza verilmesiyle ilgili taraftara çağrı yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 5 Ocak'ta Yeni Adana Stadı'nda oynanan ve golsüz berabere tamamlanan Amed Sportif Faaliyetler maçında sahaya atılan yabancı maddeler ve disiplin ihlalleri nedeniyle 117-118 bloklarındaki taraftarlara 2 maç, 119 bloktaki taraftarlara ise 1 maç ceza verildiği anımsatıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yönetim kurulu olarak, takımımızı iyi yerlere getirme çabası içerisindeyken ilk iç saha maçımızda bu cezayı yememiz bizleri derinden üzmüştür. Tüm taraftarlarımızın sağduyulu olmasını ve yanında oturan taraftarları uyarmasını bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak bu tarz durumların tekrar yaşanmamasını istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangına çanta ve trafik konisi ile müdahale ediliyor
        Yangına çanta ve trafik konisi ile müdahale ediliyor
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        7 bıçak darbesine 8 yıl hapis!
        7 bıçak darbesine 8 yıl hapis!
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"

        Benzer Haberler

        Adana'da 22 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldı...
        Adana'da 22 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldı...
        Adana'da terör örgütü PKK adına korsan gösterilere katılan sanık hakim karş...
        Adana'da terör örgütü PKK adına korsan gösterilere katılan sanık hakim karş...
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla panel düzenlendi
        Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla panel düzenlendi
        Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya d...
        Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya d...
        Adana'da emniyet halatında asılı kalan işçi kurtarıldı
        Adana'da emniyet halatında asılı kalan işçi kurtarıldı