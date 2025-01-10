Adana'da 18 bin 368 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

Adana'da bir evde 18 bin 368 uyuşturucu etkili hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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