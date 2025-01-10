Adana'da 18 bin 368 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Adana'da bir evde 18 bin 368 uyuşturucu etkili hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'da bir evde 18 bin 368 uyuşturucu etkili hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 18 bin 368 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Hüseyin K. (40) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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