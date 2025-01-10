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        Adana'da 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:47
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        Adana'da 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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