Adana'da 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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