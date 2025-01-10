Saimbeyli'de hukuk bürosu açıldı

Avukat Sınar da ilçede adliyenin bulunmadığını, vatandaşların hukuki konularla ilgili Feke'ye gitmek zorunda kaldığını belirtti.

Kaymakam Emre Açar, törende yaptığı konuşmada, yeni açılan hukuk bürosunun Saimbeyli halkına önemli bir katkı sunacağını belirtti.

Avukat Yasin Sınar tarafından oluşturulan büronun açılışına, Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu, AK Parti Saimbeyli İlçe Başkanı Adem Uyanık ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Durmuşoğlu katıldı.

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