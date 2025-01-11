Adana'da savcı adayı otel odasında ölü bulundu

Bunun üzerine M.C.Y’nin kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan M.C.Y’den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.

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