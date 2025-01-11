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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:38
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

        Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 22 puanla 8. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Mavi-lacivertliler, geçen sezon deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Gaziantep FK'ye sahasında 6-1 mağlup olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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