Adana'da adada mahsur kalan köpek yavrularını polis kurtardı
Adana'da polis, Seyhan Baraj Gölü'ndeki adada mahsur kalan 6 köpek yavrusunu kurtararak hayvan rehabilitasyon merkezine teslim etti.
Adana'da polis, Seyhan Baraj Gölü'ndeki adada mahsur kalan 6 köpek yavrusunu kurtararak hayvan rehabilitasyon merkezine teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan Baraj Gölü'ndeki adada köpek yavrularının mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine harekete geçti.
Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin botlarıyla adaya ulaşan polisler, 6 köpek yavrusunu alarak kıyıya döndü.
Polis ekipleri, köpek yavrularını Çukurova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.
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