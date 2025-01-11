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        Adana'da Çukurova 17. Kitap Fuarı açıldı

        TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlenen Çukurova 17. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:33
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        Adana'da Çukurova 17. Kitap Fuarı açıldı
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        TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlenen Çukurova 17. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılış töreni, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de yılın ilk kitap fuarının Adana'da yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

        Kitap okumanın önemine dikkati çeken Karalar, "Biz de bütün öğrencilerin fuara gelmesini üstleniyoruz. Her yıl çok sayıda otobüsümüzle, öğrencileri kitap alışkanlığı olması için buraya getiriyoruz. Bu fuarın Adana için çok önemli olması normal çünkü burada Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Abidin Dino yetişmiş." diye konuştu.

        Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de kültür, sanat, edebiyat ve sinema alanlarında iz bırakanların Adana'dan çıktığını dile getirdi.

        Ailelerin çocuklarını yeni kitaplarla tanıştırmasının önemli olduğunu ifade eden Kocatürk, fuarın iyi geçmesi temennisinde bulundu.

        TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise 17. kez kitapseverlerin karşısına çıktıklarını dile getirdi.

        Fuarın, Adana başta olmak üzere bölgenin en önemli kültür ve edebiyat etkinliği olduğunu vurgulayan Ersözlü, "Fuar bu yıl yine görkemli bir şekilde açıldı. 272 yayınevi, sivil toplum kuruluşu, kamu kurumları yerini aldı. 110 etkinlik olacak ve bu etkinliklere 500'e yakın ülkenin önemli simaları katılacak. 9 gün boyunca kitap tutkunları, yazar ve şairlerle birlikte olacak." ifadesini kullandı.

        Katılımcıların kurdele keserek açtığı fuar, 19 Ocak'ta sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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