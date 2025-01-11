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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da ziyaretlerini sürdürdü

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da muhtarlarla bir araya geldi, partisinin ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi ve Çukurova 17. Kitap Fuarı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:12 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:12
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da ziyaretlerini sürdürdü
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da muhtarlarla bir araya geldi, partisinin ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi ve Çukurova 17. Kitap Fuarı'na katıldı.

        Özdağ, kentteki ziyaretleri kapsamında ilk olarak Sarıçam ilçesinde bir restoranda muhtarlarla buluştu. Muhtarlarla sohbet eden Özdağ, talepleri dinleyerek soruları yanıtladı.

        Daha sonra partisinin Seyhan ilçe başkanlığı binasının açılışını yapan Özdağ, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çukurova 17. Kitap Fuarı'na da katıldı.

        Burada kitaplarını imzalayıp okurlarıyla bir araya gelen Özdağ, Zafer Partisi olarak programlarda sadece ekonomik ve demografik değişimdeki sıkıntıları değil aynı zamanda bunlara çözüm yollarını da ortaya koyduklarını söyledi.

        Ekonomik kalkınmanın, tarımsal üretimin ve istihdamın nasıl artırılacağı konusunda çalışma yaptıklarını anlatan Özdağ, "Türkiye'yi tekrar kendi kendisini besleyen bir ülke haline getireceğimizi, yüksek teknolojide rekabet eden ülkeler arasına nasıl gireceğimizin yol haritasını ve eylem programını ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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