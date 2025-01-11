Yazar Mehmet Uluğtürkan okuyucularıyla buluştu

Uluğtürkan, TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlenen Çukurova 17. Kitap Fuarı’nda, "Atatürk'ün Pilot Şehri Adana" söyleşisi gerçekleştirdi.

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