Adana'da cezaevi firarisi yakalandı

Evdeki incelemede kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 35 mermi, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan araştırma sonucu Oğulcan Ş'nin merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.

Adresteki araçta bulunamayan hükümlünün, sosyal medya hesabından "Plakalara iyi bakın, belki bulursunuz" yazılı paylaşım yaptığı belirlendi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay önce cezaevinden firar eden Oğulcan Ş'nin (21) otomobille Adnan Menderes Bulvarı'na gittiğini tespit etti.

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