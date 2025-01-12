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        Adana'da cezaevi firarisi yakalandı

        Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:00
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        Adana'da cezaevi firarisi yakalandı
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        Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay önce cezaevinden firar eden Oğulcan Ş'nin (21) otomobille Adnan Menderes Bulvarı'na gittiğini tespit etti.

        Adresteki araçta bulunamayan hükümlünün, sosyal medya hesabından "Plakalara iyi bakın, belki bulursunuz" yazılı paylaşım yaptığı belirlendi.

        Yapılan araştırma sonucu Oğulcan Ş'nin merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.

        İkamete düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.

        Evdeki incelemede kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 35 mermi, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Oğulcan Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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