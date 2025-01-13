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        Adana'da otomobilden hırsızlık yapan zanlı kameradan belirlenerek yakalandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:54
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        Adana'da otomobilden hırsızlık yapan zanlı kameradan belirlenerek yakalandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

        Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda E.S.A'ya ait park halindeki otomobilden içinde cep telefonu, altın yüzük, 600 lira ve 10 avro bulunan sırt çantası çalındı.

        E.S.A'nın ihbarı üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Polis ekipleri, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlının kimliğini belirledi.

        Olayın şüphelisi O.D. (21) saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelinin aracın kilitli olmayan kapısını açıp çantayı aldıktan sonra başka bir otomobile binerek uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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