Adana'da otomobilden hırsızlık yapan zanlı kameradan belirlenerek yakalandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.
Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda E.S.A'ya ait park halindeki otomobilden içinde cep telefonu, altın yüzük, 600 lira ve 10 avro bulunan sırt çantası çalındı.
E.S.A'nın ihbarı üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Polis ekipleri, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlının kimliğini belirledi.
Olayın şüphelisi O.D. (21) saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin aracın kilitli olmayan kapısını açıp çantayı aldıktan sonra başka bir otomobile binerek uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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