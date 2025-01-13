Adana'da "Ormancılık Olimpiyatları" başladı

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı şefliklerde görevli 255 personel ile Orman Bölge Müdürlüğünde eğitim alan orman yangını gönüllüleri, 16 Ocak'a kadar sürecek olimpiyatlarda fiziki dayanıklılık ve atıcılık, orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, silvikültür (planlı yeni ormanların oluşturulması), işletme ve pazarlama branşlarında yarışacak.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Sarıçam ilçesindeki Yücel Kılıçyaldır Poligonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 61 personel katıldı. Atışlar sonucunda ilk 3 sırada Musa Demir, Abdülkadir Bozan ve Ali Doğan yer aldı.

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