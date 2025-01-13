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        Adana'da "Ormancılık Olimpiyatları" başladı

        Adana Orman Bölge Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Ormancılık Olimpiyatları", 10 metre tabanca atışıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 15:24 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:39
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        Adana'da "Ormancılık Olimpiyatları" başladı
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        Adana Orman Bölge Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Ormancılık Olimpiyatları", 10 metre tabanca atışıyla başladı.

        Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Sarıçam ilçesindeki Yücel Kılıçyaldır Poligonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 61 personel katıldı. Atışlar sonucunda ilk 3 sırada Musa Demir, Abdülkadir Bozan ve Ali Doğan yer aldı.

        Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, AA muhabirine, ilk kez organize edilen "Ormancılık Olimpiyatları"na, müdürlük bünyesinde görevli personelden gerekli şartları sağlayanların katıldığını söyledi.

        Organizasyonun açılış seremonisinin yarın gerçekleştirileceğini belirten Etli, uluslararası olimpiyat düzenlenmesi konusunda öncülük yapıldığını anlattı.

        - Ormancılık Olimpiyatları

        Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı şefliklerde görevli 255 personel ile Orman Bölge Müdürlüğünde eğitim alan orman yangını gönüllüleri, 16 Ocak'a kadar sürecek olimpiyatlarda fiziki dayanıklılık ve atıcılık, orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, silvikültür (planlı yeni ormanların oluşturulması), işletme ve pazarlama branşlarında yarışacak.

        45 hakem ve idari personelin görev alacağı organizasyonun ödül töreni 17 Ocak'ta düzenlenecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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