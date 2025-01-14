Kozan'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Yüksekören Mahallesi'nde H.K'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu samanlıkta hasar oluştu.
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