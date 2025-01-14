MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan Çukurova 17. Kitap Fuarı'na ziyaret

Kanlı, okumanın insanı her açıdan geliştirdiğini belirterek, "Sosyal medyanın kitap okuma kültürünü yok etmesine izin vermemeliyiz. Bu nedenle özellikle çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız." ifadesini kullandı.

Stantları inceleyen Kanlı, satın aldığı kitapları çocuklara ve gençlere hediye etti.

Kanlı, beraberindeki heyetle TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen fuarı gezdi.

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