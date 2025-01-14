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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan Çukurova 17. Kitap Fuarı'na ziyaret

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Çukurova 17. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:51 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:56
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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan Çukurova 17. Kitap Fuarı'na ziyaret
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Çukurova 17. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

        Kanlı, beraberindeki heyetle TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen fuarı gezdi.

        Stantları inceleyen Kanlı, satın aldığı kitapları çocuklara ve gençlere hediye etti.

        Kanlı, okumanın insanı her açıdan geliştirdiğini belirterek, "Sosyal medyanın kitap okuma kültürünü yok etmesine izin vermemeliyiz. Bu nedenle özellikle çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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