Adana'da öğrencinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması kamerada
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kaldırımda yürüyen öğrencinin elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kaldırımda yürüyen öğrencinin elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İsmi öğrenilemeyen öğrenci, Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kaldırımda yürüdüğü sırada cep telefonuyla oynamaya başladı.
Öğrencinin yanına gelen bir şüpheli, cihazı kapkaç yöntemiyle alıp bölgeden uzaklaştı.
Şikayet üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hırsızlık, bölgedeki bir iş yerinin güvelik kamerasınca kaydedildi.
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