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        Adana'da öğrencinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması kamerada

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kaldırımda yürüyen öğrencinin elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:58 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:58
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        Adana'da öğrencinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması kamerada
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kaldırımda yürüyen öğrencinin elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İsmi öğrenilemeyen öğrenci, Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kaldırımda yürüdüğü sırada cep telefonuyla oynamaya başladı.

        Öğrencinin yanına gelen bir şüpheli, cihazı kapkaç yöntemiyle alıp bölgeden uzaklaştı.

        Şikayet üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Hırsızlık, bölgedeki bir iş yerinin güvelik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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