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        Vurularak ölen Günay'ın ellerinde barut izine rastlandı, tutuklu eşinin silahı kullanmadığı belirlendi

        ADANA'da tartıştığı eşi İbrahim Sert'e (21) ait tabancayla vurularak ölen Günay Sena Sert'in (23) elinden alınan svaplarda yapılan kriminal incelemede barut izi tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:55
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        Vurularak ölen Günay'ın ellerinde barut izine rastlandı, tutuklu eşinin silahı kullanmadığı belirlendi
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        ADANA’da tartıştığı eşi İbrahim Sert'e (21) ait tabancayla vurularak ölen Günay Sena Sert'in (23) elinden alınan svaplarda yapılan kriminal incelemede barut izi tespit edildi. Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan ancak eşinin intihar ettiğini öne süren İbrahim Sert'ten alınan numunelerde ise bu ize rastlanmadı. İncelemenin ardından çıkan raporda, “Günay Sena Sert'e ait svap numunelerinin tamamında atış artıklarının mevcut olduğu görülmüştür” denildi.

        Olay, 8 Aralık'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Günay Sena Sert, 2 yıl önce evlendiği İbrahim Sert'in cep telefonuna bir kadından gelen mesajı görünce aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşi İbrahim Sert'e ait tabancayla göğsünden vurulan Günay Sena Sert, ağır yaralandı. İbrahim Sert, bağırarak yardım isteyip, eşini kucağına alarak apartmanın dışına çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Günay Sena Sert yere düşerken, İbrahim Sert ise üzerindeki tişörtü çıkarıp, eşinin yarasına tampon yaptı. O anlar ve İbrahim Sert'in yaşadığı panik, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        ‘İNTİHAR ETTİ, BEN ÖLDÜRMEDİM’

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık görevlileri kalbi duran kadına kalp masajı yapıp, hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Günay Sena Sert, aynı gün hayatını kaybetti.

        Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinde bitişik atışla karnından göğsünden vurulduğu tespit edilen Günay Sena Sert, ailesi tarafından toprağa verildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve ifadesinde, “Eşim telefonumda bir kadının mesaj attığını gördü. Bu nedenle sinirlenip, silahımı alıp kendine sıktı. İntihar etti, ben öldürmedim” diyen İbrahim Sert, tutuklandı.

        AİLE, GÜNAY’IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

        Öte yandan Günay Sena Sert'in ailesi, kızlarını İbrahim Sert'in öldürdüğünü belirterek, suç duyurusunda bulundu. Aile, daha önce kızlarının birkaç kez darbedildiğini, bu nedenle İbrahim Sert hakkında uzaklaştırma kararları olduğunu ifade edip belgeleri savcılığa sundu.

        ATIŞ ARTIKLARININ MEVCUT OLDUĞU GÖRÜLDÜ

        Savcılık talimatıyla olay günü İbrahim Sert ile Günay Sena Sert'in el svapları alınarak, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede Günay Sena Sert'in ellerinde barut izi tespit edilirken, İbrahim Sert'ten alınan numunelerde ise bu izlere rastlanmadı. İncelemenin ardından çıkan raporda, “Günay Sena Sert'e ait svap numunelerinin tamamında atış artıklarının mevcut olduğu görülmüştür” denildi.

        Olay günü tabancayı kullanmadığı belirlenen İbrahim Sert'in cezaevinde olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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