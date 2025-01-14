AK Parti Adana İl Kongresi 18 Ocak'ta yapılacak

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nin 18 Ocak'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Gülaçtı, yazılı açıklamasında, kongrenin Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda 18 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de yapılacağını ifade etti.

Kongrenin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireleceğini belirten Gülaçtı, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Adana’mızda ağırlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu coşkulu buluşmada, dünden bugüne partimize emek vermiş tüm dava arkadaşlarımızı ve kıymetli hemşehrilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Bu tarihi demokrasi şölenimize tüm Adanalı hemşehrilerimiz davetlidir."