Adana'da "Gölgelerin Efendileri" tiyatro oyunu sahnelendi
Adana'da "Gölgelerin Efendileri" tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.
Adana'da "Gölgelerin Efendileri" tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.
Bir organizasyon şirketince düzenlenen etkinlikte, Teulis Gölge Tiyatrosu ekibinin sahnelediği oyun Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelendi.
Oyunda akrobasi, optik yanılsamalar ve oluşturulan video prodüksiyonları, çeşitli film müzikleriyle desteklendi.
Sanatçıların gölgelerinin zaman zaman nesnelere dönüşerek boyut değiştirdiği oyunda çeşitli figürler sergilendi.
İzleyiciler, oyunun sonunda sanatçıları alkışladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.