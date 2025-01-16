Adana'da durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoförün yargılanması sürdü

Adana'da minibüsle çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu şoförün yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanık Yusuf K'nin suç tarihinde uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu, içinde yolcu bulunmayan ticari aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek çarptığı Halil (71) ve eşi Fadime Çiftçi'nin (54) ölümüne, E.K, F.S.T, A.E, D.Ç. ve B.Ş'nin yaralanmasına sebebiyet verdiğini belirtti.

Savcı, meydana gelen kazada sanığın kullandığı uyuşturucunun etkisi ile asli ve tam kusurlu olduğunu bildirerek, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması ve kaçma şüphesi de dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yusuf K, yaşanan kaza nedeniyle pişman olduğunu belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana'da Yusuf K'nin kullandığı minibüs 6 Nisan 2023'te durağa çarpması sonucu Halil Çiftçi kaza yerinde, eşi Fadime Çiftçi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, 5 kişi ağır yaralanmıştı. Kazayla ilgili tutuklanan şehir içi yolcu minibüsünün sürücüsü Yusuf K. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.