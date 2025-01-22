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        Adana'da tırda kaçak 100 cep telefonu ele geçirildi

        Adana'da tırda kaçak 100 cep telefonu ve 300 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:14 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:22
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        Adana'da tırda kaçak 100 cep telefonu ele geçirildi
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        Adana'da tırda kaçak 100 cep telefonu ve 300 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri tırı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'ndaki kontrol noktasında durdurdu.

        Tırın dorsesinde gizli bölme oluşturulduğunu belirleyen ekipler, buradaki incelemede kaçak 100 cep telefonu ve 300 elektronik sigara buldu.

        Ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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