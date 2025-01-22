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        Adana'da cep telefonu satışı vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 9 yıl hapis

        Adana'da internetten ikinci el cep telefonu satışı bahanesiyle 2 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanığa 9 yıl hapis ve 26 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:29
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        Adana'da cep telefonu satışı vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 9 yıl hapis
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        Adana'da internetten ikinci el cep telefonu satışı bahanesiyle 2 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanığa 9 yıl hapis ve 26 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.T. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın internet sitesine koyduğu cep telefonu ilanı için banka havalesi yöntemiyle A.A'dan 1195, K.A'dan ise 3 bin 800 lira aldığını belirtti.

        Sanığın para hesabına geldikten sonra müştekilerle irtibatı kestiğini ifade eden savcı, H.T'nin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, beraat talebinde bulundu.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 9 yıl hapis ve 26 bin lira adli para cezasına çarptırdığı H.T'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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