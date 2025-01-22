Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Sarıgeçili, kentteki çalışmaları anlattı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, kentte üye sayılarını 12 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Sarıgeçili, Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Eğitim öğretim yılının ilk yarısında Adana'da yaklaşık 500 bin öğrencinin karne aldığını belirten Sarıgeçili, eğitimcilere, velilere ve öğrencilere hayırlı tatil diledi.

Sarıgeçili, sendika olarak iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Şubemiz, yaptığı saha ziyaretleri, faaliyetler ve üye çalışmalarıyla Türkiye'de en başarılı şubelerin başında geliyor. Şubemiz, Türkiye genelinde en fazla üye yapan şube. Şu an 11 bin 800 üyemiz var. Hedefimiz üye sayısında 12 binin üzerine çıkmak." dedi.

Eğitimcilere yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına değinen Sarıgeçili, alınan önlemleri anlattı.