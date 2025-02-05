Adana'da bakkalın iş yerinde silahlı saldırıda yaralanması güvenlik kamerasında

Öte yandan zanlının maskeli dükkana girmesi ve Murat E’ye ateş etmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Küçükdikili Koza Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Murat E. (41), 2 Şubat'ta iş yerine gelen maskeli bir kişinin tabancayla ateş etmesi üzerine yaralandı.

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