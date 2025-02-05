Adana'da bakkalın iş yerinde silahlı saldırıda yaralanması güvenlik kamerasında
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eniştesini iş yerinde tabancayla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eniştesini iş yerinde tabancayla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Küçükdikili Koza Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Murat E. (41), 2 Şubat'ta iş yerine gelen maskeli bir kişinin tabancayla ateş etmesi üzerine yaralandı.
Yaralı Murat E, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırılarak tedavi altına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla yaralı Murat E'nin eşinin kardeşi Ş.B'nin (20) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis ekipleri, zanlıyı Şakirpaşa Mahallesi Tekel Caddesi'nde yakaladı. Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da bulunarak incelemeye alındı.
Eniştesi Murat E'yi evine gelmesini istemediğini söylemesi üzerine husumet besleyerek yaraladığı öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan zanlının maskeli dükkana girmesi ve Murat E’ye ateş etmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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