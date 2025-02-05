6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Yıkılan binaların sorumluları yargılanıyor (1)

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binaların yapımında kusurları bulunan sanıkların yargılaması sürüyor. Bazı davalar karara bağlandı, bazılarında ise sona gelindi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarınca oluşturulan Deprem Suçları Soruşturma Bürolarınca yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenler hakkında soruşturmalar yürütüldü.

Depremde Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının yıkıldığı Adana'da 418 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Jeoloji ve inşaat mühendisleri, mimarlar ile akademisyenlerin yer aldığı bilirkişi heyetleri, yıkılan 11 binanın zemininde "jeoteknik deney" yöntemiyle performans analizi çıkardı. Bu kapsamda yapılardan alınan örnekler, laboratuvar ortamındaki deprem dayanıklılık testini geçemedi.

Binaların yıkılmasında kusurları bulundukları gerekçesiyle 21 sanık hakkında dava açıldı.

Sanıklardan 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, 27 Eylül 2024'te Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen 20 sanığın yargılanması sürüyor.

- Hatay

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerlerden Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan binalarda 17 bin 615 kişinin öldüğü belirlendi.

Bu ilçelerde müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu ve statik proje müelliflerinin de aralarında bulunduğu 750 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 196'sının vefat ettiği öğrenildi. Soruşturmalar kapsamında 554 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği sitelerle ilgili de davalar açıldı. Merkez Antakya ilçesindeki 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılandığı dava, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Depremde 526 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin 43 blokunun yıkılmasına ilişkin de biri firari 7 sanık, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Hatay'da sanıkların bazılarının hapis cezasına çarptırıldığı dosyalar bulunurken, bazı yıkımlarla ilgili de davaların görülmesine devam ediliyor.

Kentin diğer ilçelerinde de depremlerde yıkılan yapılara ilişkin soruşturmalar sürdürülüyor.

- Osmaniye

Osmaniye'de 2 yıl önceki depremlerde 273 binanın yıkılması sonucu 1010 kişi hayatını kaybetti.

Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca 11 binanın yıkımına ilişkin soruşturmalar tamamlandı, 43 sanık hakkında hazırlanan iddianameler ağır ceza mahkemelerince kabul edildi.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Bilge Sitesi davasında eski imar müdürü Kadir Kara, müdürlük görevlisi Sevinç Ayşe Argun, fenni mesul Haluk Koç ve Ayhan Gedik, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Binanın müteahhitleri Faruk Pilge ve Mustafa İpek'e "basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi, eski imar müdürlüğü çalışanlarından Hülya İnan ve Mustafa Nalbant ise beraat etti.

- Diyarbakır

Diyarbakır'da depremlerde yıkılan Galeria Sitesi, Dündar, Hisami ve Yoldaş apartmanlarına ilişkin yargılanan 11 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 aydan 17 yıl 6'şar aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.