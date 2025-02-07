Adana'da iş yerinde patlayıcı bulunan DEAŞ'lı teröriste 6 yıl 3 ay hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kendisine ait kitabevinde TNT ele geçirilen terör örgütü DEAŞ üyesi 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.K. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu belirtti.

Savcı, ayrıca S.K'nin, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğunu, Bahçelievler Mahallesi'ndeki kitabevinde yapılan aramada canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici özelliğe sahip 468 gram TNT'nin ele geçirildiğini, örgütsel ders ve toplantılara katıldığını, ikametinde örgütsel doküman bulunduğunu bildirerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık S.K, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis verdi.

Sanığın "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme" suçundan beraatına hükmeden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.