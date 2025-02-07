Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iş yerinde patlayıcı bulunan DEAŞ'lı teröriste 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kendisine ait kitabevinde TNT ele geçirilen terör örgütü DEAŞ üyesi 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 09:52 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iş yerinde patlayıcı bulunan DEAŞ'lı teröriste 6 yıl 3 ay hapis
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kendisine ait kitabevinde TNT ele geçirilen terör örgütü DEAŞ üyesi 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.K. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu belirtti.

        Savcı, ayrıca S.K'nin, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğunu, Bahçelievler Mahallesi'ndeki kitabevinde yapılan aramada canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici özelliğe sahip 468 gram TNT'nin ele geçirildiğini, örgütsel ders ve toplantılara katıldığını, ikametinde örgütsel doküman bulunduğunu bildirerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık S.K, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis verdi.

        Sanığın "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme" suçundan beraatına hükmeden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        İstanbulluların karla imtihanı
        İstanbulluların karla imtihanı
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu

        Benzer Haberler

        Adana'da bir evde çıkan yangın, bitişikteki evi de yaktı
        Adana'da bir evde çıkan yangın, bitişikteki evi de yaktı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
        Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü (2)
        Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü (2)
        Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü
        Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü
        Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi
        Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi
        Adana'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
        Adana'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı