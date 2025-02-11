Adana'da depremde 11 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da, 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Sinem Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin kamu görevlileri hakkında soruşturma izniyle ilgili Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nde incelemenin sürdüğünü taraflara bildirdi.

Müşteki A.İ. sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Yıkılan binada kızım, eşim ve 2 torunumu kaybettim. Bu binanın yıkılmasında kimin kusuru varsa hepsinden şikayetçiyim. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Beyanları alınan müşteki avukatları da binanın yapımında kusur bulunduğunu öne sürerek, sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Apartmanda 11 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'na ilişkin müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Soruşturma kapsamında 15 Şubat 2023'te tutuklanan sanıklar Sönmez, Yıldırım ve Gerger, ara celsede yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.